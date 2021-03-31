Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вразила яскравим образом з пікантною деталлю

Як відомо, 19-річна Соня живе і навчається в Нью-Йорку. Дівчина пробує себе в ролі моделі, актриси і співачки, а також активно веде сторінку в Instagram. Як пише Politeka.net, Соня порадувала своїх підписників новим фото, на якому показала свій весняний образ.

Так, на знімку дівчина позує вдома, проте одяг на ній вуличний. Ймовірно, вона збирається на прогулянку або тільки прийшла з неї. Для виходу Євдокименко вибрала стильний молодіжний образ. На ній джинси і шкіряна косуха.

Головною родзинкою вбрання став коротенький топ Соні кислотно-зеленого кольору. Наряд на тонких зав'язках робить плечі і ключиці юної красуні ще більш крихкими. Судячи з фото, Євдокименко не стала надягати під нього ліфчик, адже він би виглядав недоречно з такими тонкими лямками.

Підписники дівчини тут же відреагували на її публікацію.

"Мій скарб", "чарівна дівчинка Софія! Будь здорова, кохана і щаслива мила!", "Красива", "миленька така краса", "Краса, просто неземна краса!!! І цей колір дуже вам личить! Не зрозумію у вас, Соня, зелені очі чи що?",- пишуть люди.

Раніше Соня показала чарівні кадри з прогулянки в Нью-Йорку.

Перед камерою вона з'явилася в короткій темній сукні з цікавим візерунком і об'ємними рукавами, а свій образ доповнила чорним колготками і високими чобітьми.

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