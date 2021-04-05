Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, показала, як провела минулу ніч

Соня вже давно переїхала в США, де здобуває освіту, передає Politeka.net. Крім того, красуня не забуває про моделінг, яким займається з дитинства.

У новому пості Соня вирішила показати, як провела минулу "бурхливу" ніч. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах довгонога красуня в довгому розстебнутому піджаку і клешевих брюках пройшлася вулицею. Красуня розпустила довге волосся, які перекидала з боку в бік. Пізніше розпалена спокусниця зняла піджак і перейшла дорогу, поглядаючи в камеру. Краса внучки Ротару заворожувала.

"Про минулу ніч", - підписала кадри Євдокименко.

Майже за годину публікація зібрала близько 400 переглядів і багато коментарів.

"Вау, така прекрасна", " Стильно🔥", " красуня ❤️❤️❤️ щастя Вам, Софію!", "Красуня, а хода 🔥", " модна і стильна, на радість для Софії старшої ! ну і для всіх рідних теж!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Соня Євдокименко з дитинства займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу, а також виходила на подіум. Красуня навіть отримала титул "Краща модель України".

Зараз в США вона вивчає історію мистецтв і англійську літературу.

Красуня активно веде свій Instagram, на який підписані вже 162 тисячі користувачів мережі.

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