Відома модель Соня Євдокименко, внучка легендарної співачки Софії Ротару, показала себе, відповівши на питання

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко активно веде соціальні мережі і вже встигла спробувати себе в якості моделі. Юна красуня не так часто буває в Україні, так як проживає в Нью-Йорку і знайшла там вже собі нареченого. Красуня постійно підігріває до себе інтерес, взаємодіючи з аудиторією.

Дівчина запропонувала фанатам задавати їй питання і довго чекати не довелося:

"В яку філософію ви вірите?",- написав один з фанатів.

"Закон тяжіння. Ви можете залучити все, що побажаєте, зосередившись на цьому з енергією і пристрастю. Я вірю у втілення мрії в реальність і працюю для цього з розумом", - написала юна красуня у відповіді.

Соня додала фото, де позувала крупним планом, хвалячись юною красою в тоненькій чорній маєчці.

Ми писали, що юна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко вразила видом на прогулянці в Нью-Йорку.

Соня вийшла на вулиці Нью-Йорка в українській вишиванці відомого бренду. Таким чином Софія буквально показала, як сумує за батьківщиною.

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