Відома модель Соня Євдокименко, внучка легендарної співачки Софії Ротару, показала себе, відповівши на питання
Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко активно веде соціальні мережі і вже встигла спробувати себе в якості моделі. Юна красуня не так часто буває в Україні, так як проживає в Нью-Йорку і знайшла там вже собі нареченого. Красуня постійно підігріває до себе інтерес, взаємодіючи з аудиторією.
Дівчина запропонувала фанатам задавати їй питання і довго чекати не довелося:
"В яку філософію ви вірите?",- написав один з фанатів.
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"Закон тяжіння. Ви можете залучити все, що побажаєте, зосередившись на цьому з енергією і пристрастю. Я вірю у втілення мрії в реальність і працюю для цього з розумом", - написала юна красуня у відповіді.
Соня додала фото, де позувала крупним планом, хвалячись юною красою в тоненькій чорній маєчці.
Ми писали, що юна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко вразила видом на прогулянці в Нью-Йорку.
Соня вийшла на вулиці Нью-Йорка в українській вишиванці відомого бренду. Таким чином Софія буквально показала, як сумує за батьківщиною.
Нагадаємо, 19-річна внучка Ротару забула надіти ліфчик, прикувавши увагу до тендітної фігури
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