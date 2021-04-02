Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной певицы Софии Ротару, показала себя, ответив на вопрос

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко активно ведет социальные сети и уже успела попробовать себя в качестве модели. Юная красотка не так часто бывает в Украине, так как проживает в Нью-Йорке и нашла там уже себе жениха. Красотка постоянно подогревает к себе интерес, взаимодействуя с аудиторией.

Девушка предложила фанатам задавать ей вопросы и долго ждать не пришлось:

"В какую философию вы верите?", - написал один из фанатов.

"Закон притяжения. Вы можете привлечь все, что пожелаете, сосредоточившись на этом с энергией и страстью. Я верю в воплощение мечты в реальность и работаю для этого с умом", - написала юная красотка в ответе.

Соня добавила фото, где позировала крупным планом, хвастаясь юной красотой в тоненькой черной маечке.

Мы писали, что юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко впечатлила видом на прогулке в Нью-Йорке.

Соня вышла на улицы Нью-Йорка в украинской вышиванке известного бренда. Таким образом София буквально показала, как скучает за родиной.

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