Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала яркое фото с весенней прогулки в Нью-Йорке

Как сообщает Politeka.net, юная внучка известной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко – успешная блогерша и модель, которая покорила мировых дизайнеров и модные дома. Красотка живет и учится в Нью-Йорке, она активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими кадрами из своей насыщенной жизни.

Так, в этот раз Соня показала очаровательный кадр с прогулки мегаполисом, а в подписи к нему поделилась, что в Нью-Йорке уже настоящая весна. На новом фото красотка запечатлена в уютном кафе, сквозь окна которого пробиваются солнечные лучи, так что снимок полностью передает атмосферу и настроение весны. На прогулку Евдокименко вышла в стильно образе – на ней белые укороченные брюки и светлая футболка, а на ногах белоснежные кроссы. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж, она томно смотрит в объектив.

В подписи к кадру Соня написала: "По-настоящему весенний день. +20, теплые объятия солнца, Нью-Йорк оживает! Сохо наполнен творческими людьми, а стиляги создают красочную атмосферу в Café Leon Dore. А как вы чувствуете весну?". Поклонники тут же принялись обсуждать очаровательное фото девушки, восхищаясь ее красотой и засыпая комплиментами в комментариях к публикации.

Напомним, что внучка Ротару произвела фурор роскошной внешностью и раскрыла свой секрет: «Какая же красотка»

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару в крохотном топе провела сеанс соблазнения: "Просыпайтесь...".

Также Politeka писала, что 19-летняя внучка Софии Ротару показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером: фото счастливой парочки.