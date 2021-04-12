Молодая внучка культовой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поразила красотой, прогулявшись по улицам Нью-Йорка

Как пишет Politeka.net, 19-летняя Соня Евдокименко живет в США. В столь юном возрасте она уже попробовала себя в качестве блогера, модели и певицы. С ранних лет родители пытались дать девочке выбор, отправляя ее заниматься танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано и даже верховой ездой.

Сейчас Евдокименко активно ведет свой блог, публикуя яркие снимки, сделанные на улицах Нью-Йорка и в других интересных локациях. Каждая ее фотосессия – это тщательно подобранный образ.

На свежем снимке молодая звезда предстала в черном брючном костюме. Штаны-клеш сделали ее ноги особенно длинными, а объемный пиджак подчеркнул миниатюрность красотки. В комментариях под постом Софии оставили массу приятных слов.

«Какая красивая», «Модель», «Бабушка может гордиться», «Ты такая серьезная», «Вот это ножки!», «Ты невероятная красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко устроила пикантную фотосессию в светло-голубом джинсовом комбинезоне. Она расстегнула верхние пуговицы и слегка приспустила наряд с плеч, будто специально дразня зрителей своей грудью.

Напомним, что юная внучка Ротару в микро-топе и лосинах подала хороший пример, бабушка оценит: "Кто со мной?".

Как сообщала Politeka, внучка Ротару впечатлила не только ножками в кожаном мини: "Такая хорошенькая".

Также Politeka писала, что бесстыжая внучка Ротару с бюстом напоказ ошеломила видом в спортзале: "Ты все еще со мной?".