Відома модель Соня Євдокименко, внучка легендарної співачки Софії Ротару, показала себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко вже давно живе в Нью-Йорку, де навчається і робить перші кроки моделі. Красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами кадрами особистого життя і всіляко взаємодіє з аудиторією.

Цей раз не став винятком, адже Соня запропонувала відповісти на питання фанатів.

"3 речі, які є завжди в сумці", - запропонував написати фанат.

"Мій телефон, ключі від дому, маска для обличчя", - написала відповідь Соня.

Відповідь Соня супроводила фото, де позувала в шкіряній міні-сукні, черевиках і колготах. Красуня переходила дорогу по зебрі, демонструючи не тільки шикарні ніжки, але і бездоганну посмішку.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, але так і хочеться додати: "приголомшливе фото, така гарненька".

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У себе в Instagram Євдокименко регулярно публікує красиві професійні фото. Видно, що дівчина влаштовує фотосесії спеціально для соцмереж. Євдокименко ретельно продумує кожен образ, тому завжди виглядає стильно і елегантно.

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