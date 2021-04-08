Молодая внучка культовой украинской певицы Софии Ротару посветила вызывающим декольте в Центральном парке Нью-Йорка

Как известно, 19-летняя София Евдокименко живет и учится в США. Девушку интересует карьера актрисы или модели, поэтому она регулярно участвует в разных съемках и активно ведет свою страницу в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, на этот раз юная красотка поделилась в соцсети новыми весенними фото.

Так, в теплый солнечный день Соня решила выйти на прогулку в Центральный парк Нью-Йорка, и устроить себе фотосессию на фоне цветущих деревьев. На фото Соня прилегла на газон и соблазнительно наклонила шею, демонстрируя свои роскошные волосы.

Девушка позирует в светло-голубом джинсовом комбинезоне. Она расстегнула его верхние пуговицы и слегка приспустила наряд с плеч, будто специально дразня зрителей своей грудью. При этом, заметно, что Соня не стала надевать под низ лифчик.

«Пусть мы живем как цветы. Дикие и красивые, купающиеся в солнечных лучах», - подписала фото девушка.

Ее подписчики тут же отреагировали на этот пост.

«Милая», «Ну очень красивая!», «Нравится! Летние вайбы», «Какая красота», «Потрясающе», - пишут люди в комментариях к фото.

Напомним, соблазнительная внучка Ротару поманила в темноту, томно распахнув плащик: "Ничего себе, взгляд Софии Михайловны...".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару в микро-топе и лосинах подала хороший пример, бабушка оценит: "Кто со мной?".

Также Politeka писала, что внучка Ротару решилась на смелый эксперимент с образом, впечатлив дерзкой красотой: «Вызовите полицию…».