Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной певицы Софии Ротару, показала себя на прогулке
Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко уже давно живет в Нью-Йорке, где учится и делает первые шаги модели. Красотка активно ведет социальные сети, где делится с фанатами кадрами личной жизни и всячески взаимодействует с аудиторией.
Этот раз не стал исключением, ведь Соня предложила ответить на вопрос фанатов.
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"Мой телефон, ключи от дома, маска для лица", - написала ответ Соня.
Ответ Соня сопроводила фото, где позировала в кожаном мини-платье, ботинках и колготах. Красотка переходила дорогу по зебре, демонстрируя не только шикарные ножки, но и безупречную улыбку.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, но так и хочется добавить: "Оглушающее фото, такая хорошенькая".
Мы писали, что 19-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко впечатлила видом на съемке в Нью-Йорке.
У себя в Инстаграм Евдокименко регулярно публикует красивые профессиональные фото. Видно, что девушка устраивает фотосессии специально для соцсетей. Евдокименко тщательно продумывает каждый образ, поэтому всегда выглядит стильно и элегантно.
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