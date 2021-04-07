Починаюча модель та співачка Соня Євдокименко, тезка своєї знаменитої бабусі Софії Ротару, порадувала соковитими кадрами

Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала в спортивному залі.

Відзначимо, Соня рано вирішила пов'язати своє життя з фешн-індустрією. Мріючи про кар'єру на міжнародному рівні, дівчина вирушила здобувати освіту до Лондона. В столиці Великобританії вона вчилася в коледжі гуманітарних наук. Потім переїхала в Нью-Йорк, де продовжила навчання в школі дизайну.

Внучка ротару активно показує та розповідає в соцмережі, як їй живеться в США. На нових кадрах струнка блондинка позувала поруч з тренажерами. Вона була в чорному мікротопі та вузьких лосинах, сховавши обличчя за телефоном, яким знімала своє відображення в дзеркалі. Соня захопила юною красою, акуратним бюстом, плоским животиком і точеними стегнами без натяку на целюліт.

"Щоденні вправи терміном на 10 днів починаються сьогодні. Хто зі мною?",- запитала вона у користувачів, отримавши майже стовідсоткове схвалення. - "Рада бачити, що багато хто з вас приєднаються".

Раніше ми розповідали, Євдокименко заінтригувала нічною прогулянкою по Нью-Йорку. На кадрах довгонога красуня в тренчі та клешевих брюках пройшлася по вулиці, граючи своїм розпущеним волоссям. Пізніше спокусниця зняла піджак й перейшла дорогу, кокетливо поглядаючи в камеру.

"Про минулу ніч", - загадково підписала кадри вона.

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