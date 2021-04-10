Відома модель Соня Євдокименко, внучка легендарної української співачки Софії Ротару, показала себе в спортзалі

Як пише Politeka.net, 19-річна Соня живе в Нью-Йорку, де вчиться і пробує себе в якості моделі. Дівчина регулярно радує фанатів в Instagram цікавими образами, а також показує, як наполегливо працює над своїм тілом.

Цей раз не став винятком, адже Соня вирішила зробити селфі в спортзалі. Дівчина спустила кофтинку з печа, показавши чорну білизну. Євдокименко вирішила наочно показати, яку фігуру їй вдається підтримувати. І відразу видно, що красуня наполегливо працює над собою, адже фігура - просто мрія.

"Майже на місці. Ти все ще зі мною?",- написала Соня під фото.

"Давай вранці", - додала Євдокименко.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без компліментів не відпускають: "Ротару в молодості", "гаряче".

Ми писали, що 19-річна Соня Євдокименко посвітила зухвалим декольте в Центральному парку Нью-Йорка.

Так, в теплий сонячний день Соня вирішила вийти на прогулянку в Центральний парк Нью-Йорка, і влаштувати собі фотосесію на тлі квітучих дерев. На фото Соня прилягла на газон і спокусливо нахилила шию, демонструючи своє розкішне волосся.

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