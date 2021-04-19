Известная начинающая модель Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко живет в США и пробует себя в актерском мастерстве и в качестве модели. Девушка активно развивает Инстаграм, где за красоткой следят десятки тысяч людей. Соня не только публикует там свои официальные фотосъемки, но и кадры из личной жизни.

В этот раз Евдокименко показала, как отдыхает на берегу океана. Девушка лежала в бикини на пляже и снимала себя на телефон, хвастаясь фигурой.

"Сброс выходных", - написала Соня под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая бабушку Софию Ротару, и написали комментарии:

"Бриллиант", "Люблю тебя, пупсик", "подскажите пожалуйста бренд очков", "Красоточка".

Мы писали, что начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка знаменитой певицы Софии Ротару, показала себя.

В этот раз в маленьком черном платье Соня не только подчеркнула стройную и изящную фигуру, но и восхитила простотой своего образа во время прогулки на побережье поздно вечер. На закате Соня прошлась по берегу, распустив волосы и сняв обувь, чтобы помочить ноги в воде.

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