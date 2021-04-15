Начинающая модель Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, показала себя на прогулке

Как пишет Politeka.net, Соня уже некоторое время живет в Нью-Йорке, США. Красотка там учится и делает первые шаги в модельной карьере, не забывая раскручивать себя в Инстаграм, где делиться результатами разных фотосессий.

В этот раз Соня позировала в черном мини-платье, гуляя у берега океана. Был легкий ветер, который легонько подымал наряд красотки. Девушка наслаждалась стихией, гуляя по скалистому берегу.

"Русалка в сердце", - написала Соня под видео.

Сразу после публикации написала мама Сони - Светлана: "Несравненная красота стихий"

Фанаты, включая Софии Ротару, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Восхитительно красиво", "Как красиво, Сонечка", "Как красиво", "Где такая красота", "Королевская ванна".

Мы писали, что начинающая модель и певица Соня Евдокименко поделилась кадрами идеального выходного.

Девушка продемонстрировала плоский живот и ярко поулыбалась на камеру. А затем перевела объектив, хвастаясь идеальным видом, открывающимся с той точки обзора, где она стояла.

Напомним, внучка Ротару, заполучившая жениха-миллионера, сбежала из города, показав себя в белом платье

А еще Politeka писала, что молодая внучка Ротару вся в черном впечатлила съемками на улицах Нью-Йорка

Также Politeka сообщала, что внучка Ротару впечатлила не только ножками в кожаном мини



