Начинающая модель Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, показала себя на прогулке
Как пишет Politeka.net, Соня уже некоторое время живет в Нью-Йорке, США. Красотка там учится и делает первые шаги в модельной карьере, не забывая раскручивать себя в Инстаграм, где делиться результатами разных фотосессий.
В этот раз Соня позировала в черном мини-платье, гуляя у берега океана. Был легкий ветер, который легонько подымал наряд красотки. Девушка наслаждалась стихией, гуляя по скалистому берегу.
"Русалка в сердце", - написала Соня под видео.
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Сразу после публикации написала мама Сони - Светлана: "Несравненная красота стихий"
Фанаты, включая Софии Ротару, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Восхитительно красиво", "Как красиво, Сонечка", "Как красиво", "Где такая красота", "Королевская ванна".
Мы писали, что начинающая модель и певица Соня Евдокименко поделилась кадрами идеального выходного.
Девушка продемонстрировала плоский живот и ярко поулыбалась на камеру. А затем перевела объектив, хвастаясь идеальным видом, открывающимся с той точки обзора, где она стояла.
Напомним, внучка Ротару, заполучившая жениха-миллионера, сбежала из города, показав себя в белом платье
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