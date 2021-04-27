Відома українська модель, переможниця шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Тетяна Брик показала стильний образ в топі на тлі свого улюбленого міста

Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася новими знімками в своєму Instagram. Як з'ясувалося, Брик покинула Україну, щоб провести час у Туреччині. У своєму новому пості модель зізналася в коханні одному з міст цієї країни.

"Люблю Стамбул... ось прям нестерпно як люблю", - написала вона.

Як доказ своїх почуттів Брик поділилася знімками, зробленими на тлі міста. На фото вона позує на вершині пагорба, а за її спиною видніються будівлі.

Для прогулянки по місту модель вибрала стильний образ. На ній короткий чорний топ, поверх якого Брик накинула чорну сорочку, але залишила її розстебнутою. Білі штани красуні привертають увагу незвичайними вирізами на талії. У коментарях навіть пожартували, що вони порвалися.

Шанувальники Брик тут же почали коментувати її пост.

"А я тебе більше, ніж ти Стамбул", "звідки штани?", "Перше фото...що з носом?", "передайте будь ласка моєму турку щоб він швидше читав мої повідомлення", "неймовірна", "Дівчина, у вас штани порвалися, красуня", "як завжди шикарна", "як завжди неймовірна", "Танюша можна дізнатися як бути такою красивою", - пишуть люди.

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