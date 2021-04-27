Известная украинская модель, победительница шоу «Супер Топ-модель по-украински» Татьяна Брык показала стильный образ в топе на фоне своего любимого города

Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Как выяснилось, Брык покинула Украину, чтобы провести время в Турции. В своем новом посте модель призналась в любви одному из городов этой страны.

«Люблю Стамбул... вот прям невыносимо как люблю», - написала она.

В качестве доказательства своих чувств Брык поделилась снимками, сделанными на фоне города. На фото она позирует на вершине холма, а за ее спиной виднеются здания.

Для прогулки по городу модель выбрала стильный образ. На ней короткий черный топ, поверх которого Брык накинула черную рубашку, но оставила ее расстегнутой. Белые брюки красотки привлекают внимание необычными вырезами на талии. В комментариях даже пошутили, что они порвались.

Поклонники Брык тут же принялись комментировать ее пост.

«А я тебя больше, чем ты Стамбул», «Откуда штаны?», «Первое фото…что с носом?», «передайте пожалуйста моему турку чтобы он быстрее читал мои сообщения», «Невероятная», «Девушка, у вас штаны порвались, красотка», «Как всегда шикарна», «Как всегда невероятная», «Танюша можно узнать как быть такой красивой», - пишут люди.

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