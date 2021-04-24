Известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", поделилась нежными кадрами, сделанными в постели

Одной из самых актуальных тем, обсуждаемых на странице в социальной сети Инстаграм модели считается вопрос похудения. Не так давно девушка рассказывала, как она сама занималась приведением своих форм в порядок, сбрасывала лишнее и подтягивала то, «что должно быть подтянутым».

По словам Тани, раньше из-за частых диет и жестких ограничений Татьяна страдала от расстройства пищевого поведения. Теперь она очень осторожна с этим и максимально тщательно следит за собой. На нежный фото из новой фотосессии в постели Таня показала роскошную фигуру без лишней одежды.

Простая пижама с кружевами белого цвета, отсутствие макияжа, а также журнал, лежащий на бюсте звезды, создали идеально умиротворенный образ.

«У меня сегодня «ленивый день» 😂 кроватка, сериальчики и клубника 🍓А чем ты сегодня занимаешься?», - пишет модель под кадром.

«Я первая можно медальку пж❤; а у меня сегодня уборка, лежала бы и смотрела сериал; Сегодня гуляем с ребенком, пока позволяет погода; 😍забрала с почты укулеле и учусь играть😄».

Также ранее на одном из своих фото Брык показалась в белой рубашке, которую спустила с плеч, а также прозрачном белье. Девушка в руках держала чашку, а под глазами патчи. Татьяна стояла у стены, будоража своей безупречной фигурой.

"Кто кому что должен? В субботу разговаривала со своей подругой и в разговоре выплыла интересная тема: кто кому что должен в отношениях. Так, как большенство моих подписчиков именно девушки очень интересно знать ваше мнение, но ещё больше я хочу услышать именно мужскую позицию)", - написала звезда.

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