Модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык рассказала о правильном похудении

Несколько дней подряд девушка рассказывает о том, как правильно сбросить вес, ведь раньше столкнулась с серьезными проблемами, связанными с данным вопросом. Из-за частых диет и жестких ограничений Татьяна страдала от расстройства пищевого поведения.

Чтобы исправить ситуацию, девушка долгое время контролировала свое питание при помощи специальной диеты и физических упражнений. Только после того, как она перестала резко набирать вес, она смогла подобрать правильный план питания.

Рассказывая о том, как найти мотивацию и силы для того, чтобы сбросить вес, девушка подчеркнула, что достаточно просто посмотреть в зеркало. Если вы и тогда не захотите ничего менять, значит вас все устраивает. В этом и весь секрет.

Говоря о том, каких ошибок лучше всего избегать во время похудения, Брык написала:

«Нужно избегать: голода; полного или частично исключения из рациона жиров и углеводов; исключение продуктов (молоко, продукты с глютеном и тд) без рекомендаций врача; неконтролируемый водный баланс; большое количество тренировок; пить таблетки и БАДы без рекомендаций врача».

Также Брык подчеркнула, что вес не уходит локально, он уходит по всему телу и логично, что грудь и ягодицы потеряют в объемах.

По словам модели, массажная щетка также помогает избавиться от целлюлита и обвисания кожи, однако это лишь малый процент и больше всего зависит от нашего питания и ухода за собой в целом. Скрабы, обёртывание и многое другое составят лишь двадцать процентов от общего результата.

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