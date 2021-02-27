Известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", показала себя и ответила на пикантный вопрос

На фото Таня позировала в черной рубашке, под которой не оказалось белья. Девушка смогла только частично закрыть бюст, но Брык это совсем не смущало. Модель улыбалась, а волосы оставила распущенными, взявшись за них одной рукой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что делать, если во время ПМС больно заниматься спортом, а откладывать не хочется?", - написала одна из фанаток Брык.

"Я никогда не занимаюсь в ЭТИ дни. Если больно, это уже здорово. Дайте организму отдых", - написала красотка под фото.

"Супер-результат", "Огонь", "Смотришься безупречно"., "Красотка", "Шикарно", "Кошечка", "Горячо", "Анджелина Джоли?", "Богиня", "Фигура огонь", "Богиня", "Таня, ты молодец, У тебя все получится", "Какая ты умница".

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Стоит отметить, что стройное тело и длинные ножки действительно вызывают восхищением в любом наряде, но в этот раз Брык появилась в черном боди на тонких бретельках.

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