Модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык рассказала о похудении и правильном питании

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм популярная модель решила приоткрыть «тайны» и рассказать залог успешного похудения. Также свои ответы на вопросы девушка сопроводила яркими кадрами из жизни. Как видно, и дома, и на отдыхе Татьяна выглядит превосходно и ухожено.

Брык подчеркнула, что вес не уходит локально, он уходит по всему телу и логично, что грудь и ягодицы потеряют в объемах. По словам модели, массажная щетка также помогает избавиться от целлюлита и обвисания кожи, однако это лишь малый процент и больше всего зависит от нашего питания и ухода за собой в целом. Скрабы, обёртывание и многое другое составят лишь двадцать процентов от общего результата.

Татьяна также отметила, что когда люди обзывают вас «доской» - в этом нет ничего обидного, это даже комплимент. Модель уверяет: у таких людей могут быть свои комплексы по этому поводу

«Посмотрите, сколько плюсов быть «доской»: нет лишних проблем с лифчиком, с растяжками, провисанием, тяжестью, спиной, осанкой и коленями…», - подчеркнула Брык.

«Сейчас я практически в том теле, котором хочу быть. В своей жизни я проходила через многое: и голодовки, и жесткие диеты и даже иголки в уши вставляла... но что действительно помогает лично мне - правильный контроль. Раньше я взвешивала еду и подсчитывала ккал. Придерживалась нормы, сейчас же я очень просто на глаз могу померять сколько примерно ккал», - рассказывает Татьяна.

Теперь у нее последний прием пиши в 4-5 часов вечера, а первый - в 5:45-6:00 утра. Девушка практически не употребляет молочную продукцию и ест мало мяса. Больше она ест рыбу и морепродукты.

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