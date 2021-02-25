Известная модель Таня Брык, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала себя в горячем образе

На фото Брык позировала в одних трусиках, прикрыв свое тело куском ткани. Татьяна позволила посмотреть на одну ножку, выставив ее, а также оставила не прикрытым лицо. Красотка решила волосы распустить, а позировала у стремянки. Кадр получился довольно пикантным, хотя модель попыталась спрятать как можно больше. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Интервальное голодание (ИГ)

А теперь рушим все.

Статьи о интервальном голодании набирают миллионы просмотров, рассказывают как на ИГ запускаются процессы «самопереработки», обновляются клетки организма (называется аутофагия), чистится и тд... НО! Научного подтверждения этому нет!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Таня! Красота ты моя", "На две минуты раньше, чем обещала", "голодание не голодание, но выглядишь отлично", "Какая аутография?)) аутофагия может?", "Красота", "Отлично", "Шикарное тело", "Молодец, так мало блогеров, которые действительно дают хорошую и полезную информацию".

Мы писали, что модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык показала фигуру, которой можно позавидовать.

Стоит отметить, что стройное тело и длинные ножки действительно вызывают восхищением в любом наряде, но в этот раз Брык появилась в черном боди на тонких бретельках.

Напомним, раздетая "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык потрясла упругими прелестями, сняв полотенце

А еще Politeka писала, что "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык разделась перед зеркалом, показывая самый сок

Также Politeka сообщала, что победительница "Супер Топ-модель по-украински" показала, какой была до похудения



