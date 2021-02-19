Модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык поделилась кадрами до и после похудения
Ранее, во время первого сезона Супермодели по-украински Таня Брык не могла победить из-за того, что ей мешал лишний вес. После шоу девушка твердо решила сбросить лишнее и избавилась от 10 кг веса, чтобы эпично засветиться на проекте в будущем.
Недавно в разделе Стори девушка решила показать на примере, как преобразилась ее фигура за время осеннего похудения и после занятия спортом. По мнению Татьяны, одна из самых распространенных и больших ошибок при похудении — исключение абсолютно всех углеводов или жиров из рациона.
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Похудение — это длительный процесс. Брык считает, что быстрых решений нет и не следует гоняться за призраками, следует заняться собой. Не стоит искать быстрых решений и употреблять добавки, которые якобы ускоряют процесс.
«Спорт поможет вам убрать нежелательные килограммы и поддержит тонус мышц. Да и в целом он окажет благоприятное влияние на организм», — подытожила модель.
"Я знаю себе цену и люблю себя", - почеркнула модель, говоря о том, почему не смущается поазывать тело.
Также девушка добавила несколько роликов, в которых показала упражнения, которые выполняет в спортзале.
"Выполняем 12-15 раз , 3 подхода; последнее упражнение делае 15-20 раз, 3 подхода", - написала звезда под фото.
"Огонь", "Где такой костюмчик можно купить?", "Где находится зал в котором вы занимаетесь?", "Крутые упражнения. Благодарю за то, что поделилась", "Следующее сними пожалуйста на живот", "Спаасибо за видео", "Фигура огонь", "Сделай комплекс для пресса, ну или для животика", - ответили фанаты.
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