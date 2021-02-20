Известная модель Таня Брык, победительница шоу "Супер топ-модель по-украински", показала похудевлую фигуру без одежды

Таня уже довольно давно занимается моделингом и всячески старается поддерживать форму в нужной норме, так как не хочет набирать лишнего килограмма. Девушка регулярно публикует свежие фото в Инстаграм, где показывает скромные и не очень фотографии. И этот раз, судя по Стори звезды, не был исключением.

Сначала Таня показала в сети ,как веселится в ванной и восхитила стройными и длинными ногами. А затем красотка прикрылась только руками перед зеркалом на съемке и заинтриговала фигурой.

По ее словам, для такой фигуры надо долго худеть и сразу результата никак не будет. Таня заявила, что следует подбирать продукты с простым и натуральным составом и не верить слепо рекламе с пометками "диетическая еда".

Сейчас девушка старается не забывать и про спорт, ведь без физической активности можно с легкостью набрать все лишние килограммы.

Ранее победительница шоу "Супер топ-модель по-украински", показала свое настроение. На фото звезда позирует в платье с открытыми плечами и без белья. На животике у красотки ткань была прозрачной, а образ Таня дополнила большим украшением на шее. Брык во время сьемки закрыла глаза, а руками взялась за волосы.

"А поудачней фото не было?", "Бюст падает", "Сколько силы в одном взгляде", "Красотка", "Шикарно", "Кошечка", "Свет на руке неудачно лег, правда, не самое удачное фото", "Горячо", "Анджелина Джоли?", "Богиня", - написали фанаты.

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