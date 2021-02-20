Модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык рассказала о своих секретах правильного питания

Татьян Брык смогла не только поразить публику на шоу, но еще и заметно преобразилась ради эпичного появления на сцене. Во время съемок девушка сбросила десять килограммов и теперь постоянно поддерживает форму, продолжает контролировать вес и раскрывать свои секреты питания.

Под пикантным фото без одежды и прикрываясь одним полотенцем, модель рассказала о своих правилах, которые помогли ей наладить режим и сбросить лишнее. По словам Брык, ее часто спрашивают именно об этом.

«Сейчас я практически в том теле, котором хочу быть. В своей жизни я проходила через многое: и голодовки, и жесткие диеты и даже иголки в уши вставляла... но что действительно помогает лично мне - правильный контроль. Раньше я взвешивала еду и подсчитывала ккал. Придерживалась нормы, сейчас же я очень просто на глаз могу померять сколько примерно ккал», - рассказывает Татьяна.

Теперь у нее последний прием пиши в 4-5 часов вечера, а первый - в 5:45-6:00 утра. Девушка практически не употребляет молочную продукцию и ест мало мяса. Больше она ест рыбу и морепродукты.

«На ужин я могу съесть хурму или гранат . В общем что-то легкое хотя фрукты не рекомендуют после 3х дня. На обед чаще всего греча с рыбой, спринг-ролл или подобное. На самом деле, сейчас в моем рационе преобладают овощи» - рассказала модель.

«Слишком откровенно; На сколько ккал питаетесь?; Боже какая же вы красивая 😍😍; Последний причём пиши в 4-5 🤦🏻‍♀️ Любой нутриционист вам скажет что это не благоприятно влияет на организм; Как можно последний раз питаться в 5? А потом что? Какой-то перекус? Вкусняшки? Едите ПП вкусности? Или вообще исключили?» - засыпали вопросами девушку поклонники.

Ранее, во время первого сезона Супермодели по-украински Таня Брык не могла победить из-за того, что ей мешал лишний вес. После шоу девушка твердо решила сбросить лишнее и избавилась от 10 кг веса, чтобы эпично засветиться на проекте в будущем.

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