Известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", показала себя в свежем образе, рассказав о модельных школах

На фото Таня позирует в юбке и красном пиджаке, который решила не застегивать. Под ним оказались прозрачные кружева, которые закрывали животик и бюст красотки. Брык дополнила образ стильными очками, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Модельные школы! Развод ли?

Делаю срочный пост так, как ооочень много вопросов по этой теме.

Когда мне было 14-15 лет я ходила в модельную школу. Если честно ничего полезного я оттуда не вынесла) я с детства была очень артистичным ребёнком и по сути эта модельная школа только научила меня неправильному дефиле и при первом моем контракте за границу мне пришлось переучиваться



Некоторые модельные школы могут быть полезны. Школы, в которых приводят спикеров из моделинга которые дают наставления. Также школы могут быть полезны для саморазвития, понимания как себя преподнести в обществе ну и в случае если человек «деревянный»немного раскрепостить его.



Модельные школы НЕ ДАЮТ вам гарантии что вы станете успешной моделью! Этот сертификат/диплом «о прохождении модельной школы» вы за границей никому не покажете (минимум с вас посмеются). Из этого сразу выплывает : если вы видите заголовки по типу «пройди нашу модельную школу и мы гарантируем ты станешь супермоделью»- сразу отправляем в бан!



Также прошу максимально поделиться этой информацией ибо очень много таких мошенников и девочки о них не знают. Бывает тратят последние деньги потому, что им «горы золотые» наобещали. Пожалуйста распространите!



Всем хорошего дня !", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарно", "Какая красивая", "И тебе хорошего дня", "Красный стиль".

Мы писали, что модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык рассказала о похудении и правильном питании.

Брык подчеркнула, что вес не уходит локально, он уходит по всему телу и логично, что грудь и ягодицы потеряют в объемах. По словам модели, массажная щетка также помогает избавиться от целлюлита и обвисания кожи, однако это лишь малый процент и больше всего зависит от нашего питания и ухода за собой в целом.

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