Модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык показала фигуру, которой можно позавидовать

Известная красотка похвасталась фигурой в спальне, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что стройное тело и длинные ножки действительно вызывают восхищением в любом наряде, но в этот раз Брык появилась в черном боди на тонких бретельках.

В таком соблазнительном виде красотка позировала в спальне, встав на белоснежную постель.

Модель взяла в руки подушку и улыбнулась.

На другом фото Таня легла на кровать и погладила себя по волосам. Позади нее можно было заметить столик с едой.

"Устроила вчера себе полноценный выходной 🙈

Телефон отключила и отложила в сторону, весь день проспала, а вечером меня ждала горячая ванна 😍

Переживаю сейчас стрессовый этап в своей жизни и совсем забыла о себе и собственном здоровье... нужно это исправлять) Всем хорошего дня и продуктивной недели!

P.s: последняя неделя зимы! Уряяяяя", - написала модель.

За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Ждём веснуууу🌱", "Звучит как отличный выходной!)", "И тебе хорошей недели♥️", "Красавица Украины", "Всегда завидовала людям, которые могут так пахать. Уважение и поклон", "Хорошо, иногда так позволять себе радоваться❤️", "Я завидую чужому счастью", "Человек который читает этот комментарий, желаю тебе счастья и здоровья❤️😊", - написали пользователи сети.

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