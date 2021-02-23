Модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык показала фигуру, которой можно позавидовать
Известная красотка похвасталась фигурой в спальне, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что стройное тело и длинные ножки действительно вызывают восхищением в любом наряде, но в этот раз Брык появилась в черном боди на тонких бретельках.
В таком соблазнительном виде красотка позировала в спальне, встав на белоснежную постель.
Модель взяла в руки подушку и улыбнулась.
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На другом фото Таня легла на кровать и погладила себя по волосам. Позади нее можно было заметить столик с едой.
"Устроила вчера себе полноценный выходной 🙈
Телефон отключила и отложила в сторону, весь день проспала, а вечером меня ждала горячая ванна 😍
Переживаю сейчас стрессовый этап в своей жизни и совсем забыла о себе и собственном здоровье... нужно это исправлять) Всем хорошего дня и продуктивной недели!
P.s: последняя неделя зимы! Уряяяяя", - написала модель.
За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"Ждём веснуууу🌱", "Звучит как отличный выходной!)", "И тебе хорошей недели♥️", "Красавица Украины", "Всегда завидовала людям, которые могут так пахать. Уважение и поклон", "Хорошо, иногда так позволять себе радоваться❤️", "Я завидую чужому счастью", "Человек который читает этот комментарий, желаю тебе счастья и здоровья❤️😊", - написали пользователи сети.
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