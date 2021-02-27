Красотка Таня Брык из шоу «Супер Топ-модель по-украински» показала романтичный образ и поделилась полезной информацией о расстройствах пищевого поведения
Модель опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
В нем Брык продолжила свой рассказ об орторексии – расстройстве пищевого поведения, при котором человек навязчиво стремится к «здоровому питанию», при этом выходя за рамки разумного.
Модель поделилась списком признаков, а также тестом, благодаря которым можно распознать это расстройство. Она также посоветовала людям, которые подозревают у себя эту проблему, обратиться за помощью к специалистам.
Брык также поделилась собственным фото. На нем красотка сидит в одном из испанских ресторанов. На ней легкая летняя блуза с открытыми плечами. Модель держит в руках бокал и задумчиво смотрит вдаль.
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В комментариях многие обсуждали тему орторексии, однако нашлись и те, кто оценил красоту модели.
«Теряюсь в этих глазах. Такая красивая», «Очень красивая», «Божечки, какая же ты красивая», - пишут комментаторы.
Ранее мы писали, что Брык показала снимок, на котором позировала в черной рубашке, под которой не оказалось белья.
Девушка смогла только частично закрыть бюст, но Брык это совсем не смущало. Модель улыбалась, а волосы оставила распущенными, взявшись за них одной рукой.
Напомним, Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" раскрыла печальную правду о модельных школах.
А еще Politeka писала, что похудевшая "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык устроила тряску ягодицами в бикини.
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