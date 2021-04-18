Известная украинская модель Татьяна Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", показала себя, рассказав о прическе

Как пишет Politeka.net, Таня Брык успела построить карьеру успешной модели и стала триумфатором проекта "Супер Топ-модель по-украински". У красотки сотни тысяч фанатов в Инстаграм, с которыми девушка делится секретами моды и красоты.

В этот раз Таня опубликовала в сторис Инстаграм несколько роликов. В первом стори Брык сидела в маечке перед зеркалом, а на волосах можно увидеть бигуди.

"Просто не спрашивайте, что я делаю. Мне нечем занятся перед самолетом и я экспериментирую. Интересно, что получится", - сказала в ролике Татьяна.

Во втором стори Брык уже была без бигуди, хвастаясь объемными волосами, а под кадрами написала:

"Блин, они реально работают. 15 минут и крутая прическа".

"Что я вам скажу - это реально классно. Посмотрите какой обьем вообще получился. А эти штуки стоят - две пачки 40 гривен", - сказала модель в ролике.

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В этот раз модель блеснула красотой в белом платье. Наряд подчеркнул все достоинства фигуры звезды - ее грудь и тонкую талию. Кроме того, платье было кружевным, что делало его нежнее.

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