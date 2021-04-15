Известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала очень известной после того, как победила на шоу "Супер Топ-модель по-украински". Девушка активно ведет Инстаграм, радуя сотни тысяч украинцев интересными образами.

В этот раз Таня показалась в штанах со шлейфом, а также белом корсете. Красотка позировала на фоне стены, взявшись за рог единорога, а второй рукой за талию, немного выгнувшись.

"Временно работаю Принцессой… до повышения в должности", - написала Татьяна под фото.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая принцесса", "Очень красивая", "Фотосессия просто супер", "Восхитительная принцесса", "Плохой кадр,выглядит будто ты баба-гром коня подняла".

Мы писали, что популярная украинская модель Татьяна Брык, победившая в шоу «Супер топ-модель по-украински», сразила наповал горячим образом.

Брык стояла возле зеркала, низко наклонившись. Зона декольте манила, а эффектный взгляд красотки, украшенный стрелками, лишил мужчин сна.

Напомним, победительница "Супер Топ-модель по-украински" Брык свела с ума формами в розовом корсете

А еще Politeka писала, что томная победительница "Супер Топ-модель по-украински" Брык рассказала о пережитом испытании

Также Politeka сообщала, что победительница "Супер Топ-модель по-украински" Брык дала насладиться изгибами в узком топе



