Известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-українськи", удивила появлением в белом платье

24-летняя модель набирает популярность после своего участия в известном проекте, пишет Politeka.net. Брык часто делится в Инстаграм, в котором у нее 282 тысячи подписчиков, яркими снимками.

В этот раз модель блеснула красотой в белом платье. Наряд подчеркнул все достоинства фигуры звезды - ее грудь и тонкую талию. Кроме того, платье было кружевным, что делало его нежнее.

Звезда убрала волосы назад. Она показывала в ушах крупные серьги. Макияж с черными стрелками на веках и почти нюдовой помадой на губах завершил столь жаркий образ красотки.

За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Белоснежка ❤️❄️🌸", "Шикарное платье❤️ И вам очень идёт💖", "Вау😍🙌", "Нежность 👏💐", "Самая красивая 🔥❤️❤️", "Вот это взгляд", "Невероятно красиво😍", "Ты такая красивая", "Великолепная", "Идеальная 😍", "боже икона", "Невероятная", "Богиня", "Божественно красиво 😍", "Боже какая ты красивая ,у меня слов нет 🥺❤️❤️❤️❤️", "Графиня😍😍😍😍😍😍😍😍", "какая же шикарная, я падаю🤍🕊️", "Ну просто кицунька❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Таня Брык после участия в первом сезоне шоу, почти на год брала паузу в работе. Она переехала в Дубай к своему бойфренду-французу, который не хотел помогать ей в финансовом плане, зная, что она не может найти работу.

Красотка рассталась с бойфрендом и приехала на Родину. Сейчас ее сердце свободно.

Напомним, раздетая победительница "Супер топ-модель по-украински" Таня Брык доказала, что не толстая

Также Politeka писала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" устроила жаркий соблазн в полупрозрачном наряде

А еще Politeka сообщала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" пленила фигурой в одних колготках и без лифчика