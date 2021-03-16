Известная модель Татьяна Брык из "Супер Топ-модель по-украински" показала дефиле, рассказав о параметрах

На фото Татьяна показалась в трусиках и топе. Девушка позировала на студии, загнув одну ножку, а волосы оставила распущенными. На втором ролике красотка уже показала свое дефиле, пройдясь к камере, а потом обратно. Видео получилось очень эффектным и зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ещё вопросы по поводу моей попы и параметров? Надеюсь отпали и больше никто не скажет что я «толстая» для модели. Я очень много лет работаю над собой и я горда своими результатами. Опять же повторю : никогда не сдавайтесь и никого не слушайте", - написала звезда под кадрами.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Потрясающее тело потрясающей женщины", "Да ты идеальна, никого не слушай, им лишь бы кого-то обсудить", "Какая же ты красивая, твое тело просто пушка, старания прошли не зря", "удивительно, что кто-то , хоть что-то мог сказать плохого про фигуру Тани", "Невероятная умница вы, спасибо за вдохновение", "Идеальные параметры", "Ты просто шикарная как всегда", "Вам уже пора покорять международные подиумы", "Впереди много свершений! Умница".

Напомним, Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" устроила жаркий соблазн в полупрозрачном наряде

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