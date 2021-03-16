Модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык поделилась серией пикантных фото в новом стиле

Известная молодая модель и стройная красотка Таня Брык каждый день показывает в Инстаграм, как тренируется, как меняется и как занимается ради роскошной фигуры. Совершенствоваться девушка не перестала, а наоборот нашла способы, которые ей помогают.

В этот раз Татьяна с удовольствием продемонстрировала в Инстаграм свое смелое преображение для новой фотосессии. На съемках девушка позировала в тонком черном платье с прозрачными полосами, а также с аккуратными блестящими украшениями, уложенными локонами в «морскую волну» и вечерним макияжем.

Свою чувственность Татьяна продемонстрировала без какого-либо стеснения:

«Stunning!! ❤️; Какая же вы красивая!; Шикарно😍; Элегантно ❤️; Огненно...; Фантастичная! 😍; Просто икона 😍; Шикарна 😍❤️; Шикарная 👏; безупречная красотуля; Богиня ❤️; Красотааа безумная🔥; Какова красота😍; ❤️🔥 ты горишь как огонь 🔥; это просто великолепно, нет слов..😍; Вот она - Таня, которую мы все ждали!; Люби меня нежно,люби меня страстно,Быть в сердце твоём это прекрасно/Быть Танечкой Брик-это прекрасно😊», - ответили фанаты.

Ради стройной фигуры Брык не раз сидела на строгих диетах и много занималась спортом. Теперь же, наладив свой режим, Таня с легкостью может рассказать, как избежать ее ошибок прошлого.

В новой фотосессии девушка не только показала всю себя, но и решила оставить немного интриги. Так, Брык позировала на белом фоне лишь в черных капроновых колготках и нижнем белье. При этом обнаженный бюст модель прикрыла руками. Главным акцентом на фото стал именно макияж модели.

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