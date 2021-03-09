Известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-українськи" неожиданно показала большой живот

Брык уже давно "крутится" в модельном бизнесе, пишет Politeka.net. Звезда принимает участие в разных фотосессиях и в этот раз сумела удивить.

Модель надела длинную ночную рубашку светлого цвета и в черный горошек.

Таня удивила тем, что была с большим животом - будто беременная, она выставила округлившуюся часть тела. Модель улыбалась и как-то по-хитрому смотрела в камеру.

Она убрала волосы назад, а на лице будто практически не было макияжа.

Образ стал более "одомашненным" благодаря серым тапочкам на ногах.

В таком виде звезда, вероятно, рекламировала на себе ночную рубашку.

"Фото/видео, где я... в неловком положении", - написала Брык.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, красотка получила массу вопросов в своем Инстаграм.

Напомним, Татьяна Брык родилась 27 ноября 1997 года. Девушка с четырех лет занимается танцами, а с 14 лет - модель.

Она появлялась в журналах L’Officiel и Vogue, рекламировала бренды Pepe Jeans и Charlotte Tilbury.

До "Супер топ-модели по-украински" у нее была уже успешная карьера.

После участия в первом сезоне шоу, звезда почти на год брала паузу в работе. Она переехала в Дубай к своему бойфренду-французу, который не хотел помогать Тане в финансовом плане, зная, что она не может найти работу.

Позже звезда решила расстаться с французом.

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