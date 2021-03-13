Модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык поделилась яркими фото из новой фотосессии

Стройная модель привыкла быть в центре внимания на съемке, ведь ради идеальных фотографий девушка много работает над собой и постоянно самосовершенствуется, чтобы иметь возможность удивить публику будущими преображениями.

В частности, ради стройной фигуры Брык не раз сидела на строгих диетах и много занималась спортом. Теперь же, наладив свой режим, Таня с легкостью может рассказать, как избежать ее ошибок прошлого.

В новой фотосессии девушка не только показала всю себя, но и решила оставить немного интриги. Так, Брык позировала на белом фоне лишь в черных капроновых колготках и нижнем белье. При этом обнаженный бюст модель прикрыла руками. Главным акцентом на фото стал именно макияж модели.

Ярко-красные губы выделялись на светлом фоне, а аккуратная укладка хорошо сочеталась с бунтарским видом в целом.

«Нужна ли виза при пересечении границы дозволенного? 😉», - шутливо написала Брык.

Фанаты поспешили с ответом: «Граница эстетики точно пересечена 🔥; Прям 🔥; Чб🔥; Где взять такие колготы ?😅; Tatyana!; шикарная 🥺🥺; Отпадная 😍🙌».

Также Таня решила показать архивные фото по просьбе своих поклонников в социальной сети Инстаграм. Красотка с удовольствием показала милое детское фото с отцом, с которым в обнимку позировала. Также девушка поделилась кадром, сделанным в 2011 году во время самой первой своей фотосессии.

После этого Брык поделилась фото-воспоминанием, на котором она вместе с другими участниками делала памятные кадры из специальной фотосессию: «Тут ругали, дают выговор нам за проваленный показ в Одессе».

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