Популярная украинская модель Татьяна Брык, победившая в шоу «Супер топ-модель по-украински», показала загадочный образ и рассказала о пережитом испытании

Известная красотка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. В нем Брык рассказала о том, как возвращается к привычному темпу жизни после отдыха от суеты и технологий.

«Возвращаюсь. 4 дня без телефона, живые эмоции, новые люди и знакомства... чистый кайф... наконец-то я отдохнула. Но работа ждёт... понедельник Одесса, вторник - Киев...to be continued ...», - написала на своей странице модель.

Этот пост она сопроводила черно-белым снимком, на котором предстала в загадочном образе. На фото Брык сидит на полу, облокотившись спиной о стену. На ней стильная куртка с заклепками и молниями, капюшон которой модель накинула на голову. Судя по фото, под самой курткой на модели ничего нет.

Брык подперла одной рукой подбородок и задумчиво смотрит в камеру, приоткрыв рот. Образ модели получился очень атмосферным и меланхоличным.

Поклонники красотки тут же принялись комментировать ее пост.

«Ты так красива - невыносима, рядом с тобой», «Какая красота», «Самая красивая», «Удачной недели», «Огонь», «Шикарная», - пишут люди.

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