Финалиска первого сезона "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык встряхнула сонную публику сочными кадрами

Как передает Politeka.net, 23-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала, как начинается ее утро.

Озорная Таня предстала в соблазнительном виде: она была в черном реглане с брутальной надписью и стрингах. Девушка закатила рукава и бросилась плясать под песню Джо Кокера "Sex Bomb". Все это происходило в ванной, судя по заднему фону.

"Главное начать правильно утро", - подписала кадры Брык, добавив смеющийся до слез смайлик.

Модель с распущенными волосами энергично прыгала и извивалась, приковывая внимание к безупречным бедрам и плоскому животику. Сразу видно, как она кайфует от процесса, заряжая хорошим настроением не только себя, но и своих фолловеров.

"Песня как пожизненная мантра", - добавила девушка к подписи.

Отметим, Брык участвовала в первом сезоне "Супер Топ-модель по-украински". Девушка с 4 лет занималась танцами, а с 14 пришла в модельный бизнес. На проекте Таня оказалась в 16, и для этого ей пришлось отказаться от нового контракта.

Девушка радует поклонников яркими кадрами, которыми делится в Инстаграм. К слову, за ней наблюдают уже более 280 тысяч фолловеров.

Так, недавно модель обескуражила, показав себя полностью без одежды. Девушка призналась, что ей было сложно перебороть свои комплексы.

"Я долго не решалась показывать это фото. Скажу честно: изначально я оголилась для фото чтобы финально принять своё тело. Да, у меня были проблемы с этим до этой съемки", - признавалась она.

Напомним, раздетая победительница "Супер топ-модель по-украински" Таня Брык доказала, что не толстая

Также Politeka писала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" устроила жаркий соблазн в полупрозрачном наряде

А еще Politeka сообщала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" пленила фигурой в одних колготках и без лифчика