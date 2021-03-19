Стройная красотка Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" удивила откровенной фотосессией

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала серию новых снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя во всей красе.

Горячая брюнетка полностью избавилась от комплексов и одежды ради сочных кадров. Девушка изогнулась в томной позе, изящно прикрыв самое интимное. Красотка дерзко задрала подбордок, кинув "хищный" взгляд в камеру.

В подписи Таня призналась, как ей было сложно побороть стеснение, но у нее это в итоге получилось:

"Я долго не решалась... Я долго не решалась показывать это фото. Скажу честно: изначально я оголилась для фото чтобы финально принять своё тело. Да, у меня были проблемы с этим до этой съемки. Но знаете что я поняла: каждая девушка индивидуальна и этим САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ В МИРЕ! Наши тела неповторимы и именно это делает нас особенными. Помните это всегда! ЛЮБИ СЕБЯ! Вот оно мое пятничное настроение) люблю целую".

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное.

"Легко говорить это с идеальным телом)", - заявила одна из фанаток модели, на что Брык ответила: "Я очень долго к этому шла. И я не только о спортзале. Тело, это прежде всего принятие себя. И даже максимальных результатов в корректировании фигуры я получила только после принятия себя"

"Это шедевр 😍"; "Таняяя, спасибо за доверие💔"; "О божееееее, ты богиня!!!🔥"; "Прекрасные фотографии 😍💋"; "невероятная эстетика 😍"; "Мамочки , как же это красиво 😍", - отреагировали другие пользователи.

Напомним, раздетая победительница "Супер топ-модель по-украински" Таня Брык доказала, что не толстая

Также Politeka писала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" устроила жаркий соблазн в полупрозрачном наряде

А еще Politeka сообщала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" пленила фигурой в одних колготках и без лифчика