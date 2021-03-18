Известная модель Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" показала свои навыки
На фото Таня позировала в мини-топе и шортиках. Звезда стояла на руках у пилона, обнимая ногами стальной шест. Красотку совсем не смущала провокационная поза и девушка с удовольствием демонстрировала эффектную фигуру, благодаря чему кадр получился более, чем просто пикантным. Об этом пишет Politela.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.
"Как успехи с пилоном? Давно не было фото", - спросил один из фанатов у девушки.
Красотка призналась, что у нее возникла небольшая проблема, из-за которой ей пришлось временно приостановить тренировки, но пообещала скоро порадовать новым контентом:
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"В спортзале из-за неосторожности получила травму. На пилон поэтому не ходила. Но думаю со следующей недели уже возобновить тренировки".
Мы писали, что известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-українськи" восхитила формами в нижнем белье.
В этот раз Брык продемонстрировала, на сколько стройная надев одно нижнее белье.
Модель красиво выгнулась, показывая маленькую грудь.
Напомним, раздетая победительница "Супер топ-модель по-украински" Таня Брык доказала, что не толстая
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