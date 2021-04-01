Известная модель Таня Брык, победительница "Супер Топ-модель по-украински", показала себя в провокационном ракурсе
Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала очень популярной после проекта "Супер Топ-модель по-украински", где одержала победу. За красоткой в социальных сетях следят сотни тысяч украинцев, а модель старается рассказать как можно больше о своей профессии и как следить за фигурой.
В этот раз Таня решила показала результаты тренировок. Звезду была в узком топе и штанах. Брык снимали снизу, чтобы показать идеальный животик, который красотка еще дополнительно втянула. Волосы Брык решила оставить распущенными, взявшись за них рукой.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, ведь кадр был опубликован в сторис Инстаграм, где подобные функции отсутствуют, но так и хочется добавить: "Божечки, какая идеальная красота".
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Мы писали, что известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-українськи", удивила появлением в белом платье.
В этот раз модель блеснула красотой в белом платье. Наряд подчеркнул все достоинства фигуры звезды - ее грудь и тонкую талию. Кроме того, платье было кружевным, что делало его нежнее.
Напомним, победительница "Супер Топ-модель по-украински" Брык разгорячила дикими плясками в трусах
А еще Politeka писала, что победительница "Супер Топ-модель по-украински" заставила украинок попотеть, раскрыв секрет идеального пресса
Также Politeka сообщала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" приковала взгляды к декольте, показав его крупным планом