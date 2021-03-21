Молодая модель и победительница "Супер Топ-модели по-украински" Таня Брык показала обольстительные снимки
Как передает Politeka.net, свежии фотографии она по традиции разместила у себя в Инстаграм.
Модель позировала крупным планом в платье с корсетом, который подчеркнул упругий бюст и объемном колье-ошейнике.
Волосы ей уложили в волнистую укладку, а макияж визажисты выполнили с акцентом на глаза.
Фотографии были слегка размыты, однако не утратили своего очарования. На них красотка выглядела чувственной и страстной одновременно.
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«От плохого настроения надо избавляться... плохим поведением :)», - призналась она.
Ее поклонники пришли в восторг из-за опубликованных фотографий.
"Уфф", "Прекрасная", "Шикарная", "Таня огонь", - пишут в сети.
Отметим, что Татьяна Брык славится пикантными фотографиями и просто своей красивой внешностью.
У себя в Инстраграм она раздает поклонникам всевозможными полезные советы по похудению и приведению своего организма в отличную форму. За это ее и любят.
Ранее Таня решила показать архивные фото по просьбе своих поклонников в социальной сети Инстаграм. Красотка с удовольствием показала милое детское фото с отцом, с которым в обнимку позировала. Также девушка поделилась кадром, сделанным в 2011 году во время самой первой своей фотосессии.
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