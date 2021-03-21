Молодая модель и победительница "Супер Топ-модели по-украински" Таня Брык показала обольстительные снимки

Как передает Politeka.net, свежии фотографии она по традиции разместила у себя в Инстаграм.

Модель позировала крупным планом в платье с корсетом, который подчеркнул упругий бюст и объемном колье-ошейнике.

Волосы ей уложили в волнистую укладку, а макияж визажисты выполнили с акцентом на глаза.

Фотографии были слегка размыты, однако не утратили своего очарования. На них красотка выглядела чувственной и страстной одновременно.

«От плохого настроения надо избавляться... плохим поведением :)», - призналась она.

Ее поклонники пришли в восторг из-за опубликованных фотографий.

"Уфф", "Прекрасная", "Шикарная", "Таня огонь", - пишут в сети.

Отметим, что Татьяна Брык славится пикантными фотографиями и просто своей красивой внешностью.

У себя в Инстраграм она раздает поклонникам всевозможными полезные советы по похудению и приведению своего организма в отличную форму. За это ее и любят.

Ранее Таня решила показать архивные фото по просьбе своих поклонников в социальной сети Инстаграм. Красотка с удовольствием показала милое детское фото с отцом, с которым в обнимку позировала. Также девушка поделилась кадром, сделанным в 2011 году во время самой первой своей фотосессии.

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