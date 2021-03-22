Известная модель Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" показала себя, рассказав о идеальном животике

Как пишет Politeka.net, Таня обрела популярность после того, как победила в главном украинском модельном шоу. На Брык успели подписаться сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где звезда регулярно показывает результаты фотосессий, а также делиться секретами идеального тела.

Этот раз не был исключением, ведь Таня в топике и штанах решила показать упражнения для пресса. Девушка опубликовала несколько роликов, на которых можно увидеть все подробно.

"Тренировка для пресса)

Выставила одно полное видео с инструкцией как я делаю и по кусочкам дабы вы запомнили упражнения. Делаем без остановки 4 упражнения в 4 подхода:

-прямые скручивания 15 раз

-скручивания стороной 10 раз на каждую сторону

-скручивания с коленями 10 раз

-уголочек (10 сек) (видео пришлось ускорить дабы влезло)

Все упражнения выполняем подряд без остановки, но между подходами делаем 40-60 сек перерыв

Это мой любимый вид тренировок. Мышцы просто горят и я кайфую.

Кто так же как и я любит выполнять жгучие тренировки на пресс ставь + в комментариях))

И помни: нужно не только сохранять, а и делать! Лублу", - написала звезда.

Фанаты поставили 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты каждый день ходишь в зал?", "эти упражнения безопасны для талии?", "А сколько всего подходов?)", "По сколько секунд каждое упражнение выполнять?)", "Классная тренировка! Спасибо)", "Знаю что эта тренировка на мышцы супер. Она того стоит", "То, что надо!".

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