Украинская модель Татьяна Брык, которая стала победительницей шоу «Супер топ-модель по-украински», впечатлила фигурой в вызывающем наряде
Как сообщает Politeka.net, красотка в очередной раз продемонстрировала свои модельные таланты, поделившись в Инстаграм кадрами из новой фотосессии.
На коротком видео можно увидеть, как Брык выглядит на съемках. Для фотосета модель примерила модные кожаные штаны и соблазнительный розовый корсет с подчеркнутыми чашечками.
Наряд так сильно стянул формы красотки, что ее талия выглядит невероятно тонкой. Брык стоит, широко расставив ноги и уверенно глядя в камеру. Ее образ получился одновременно дерзким и свежим.
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Поклонники модели не могли не оценить по достоинству ее красоту.
«Ее талия аномалия», «Шикарная фигура», «Красотка», «Чё с глазами?», «Огонь», «Просто идеал», «просто ахренеть как это круто», «Украинская Кендалл Дженнер!», «это видео буквально продало мне этот корсет!», «Боже, какая красота», «Ты похожа на барби», - пишут люди в комментариях к видео.
Ранее Брык рассказала о том, как возвращается к привычному темпу жизни после отдыха от суеты и технологий.
«Возвращаюсь. 4 дня без телефона, живые эмоции, новые люди и знакомства... чистый кайф... наконец-то я отдохнула», - рассказала своим поклонникам красотка и поделилась новым фото в загадочном образе.
Напомним, томная победительница "Супер Топ-модель по-украински" Брык рассказала о пережитом испытании: "Четыре дня без...".
Как сообщала Politeka, победительница "Супер Топ-модель по-украински" Брык дала насладиться изгибами в узком топе.
Также Politeka писала, что победительница "Супер топ-модель по-украински" Брык превратилась в настоящую невесту.