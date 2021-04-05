Украинская модель Татьяна Брык, которая стала победительницей шоу «Супер топ-модель по-украински», впечатлила фигурой в вызывающем наряде

Как сообщает Politeka.net, красотка в очередной раз продемонстрировала свои модельные таланты, поделившись в Инстаграм кадрами из новой фотосессии.

На коротком видео можно увидеть, как Брык выглядит на съемках. Для фотосета модель примерила модные кожаные штаны и соблазнительный розовый корсет с подчеркнутыми чашечками.

Наряд так сильно стянул формы красотки, что ее талия выглядит невероятно тонкой. Брык стоит, широко расставив ноги и уверенно глядя в камеру. Ее образ получился одновременно дерзким и свежим.

Поклонники модели не могли не оценить по достоинству ее красоту.

«Ее талия аномалия», «Шикарная фигура», «Красотка», «Чё с глазами?», «Огонь», «Просто идеал», «просто ахренеть как это круто», «Украинская Кендалл Дженнер!», «это видео буквально продало мне этот корсет!», «Боже, какая красота», «Ты похожа на барби», - пишут люди в комментариях к видео.

Ранее Брык рассказала о том, как возвращается к привычному темпу жизни после отдыха от суеты и технологий.

«Возвращаюсь. 4 дня без телефона, живые эмоции, новые люди и знакомства... чистый кайф... наконец-то я отдохнула», - рассказала своим поклонникам красотка и поделилась новым фото в загадочном образе.

Напомним, томная победительница "Супер Топ-модель по-украински" Брык рассказала о пережитом испытании: "Четыре дня без...".

Как сообщала Politeka, победительница "Супер Топ-модель по-украински" Брык дала насладиться изгибами в узком топе.

Также Politeka писала, что победительница "Супер топ-модель по-украински" Брык превратилась в настоящую невесту.