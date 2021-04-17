Известная модель Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" показала результат новой фотосессии

Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала очень популярной моделью после участия в "Супер Топ-модель по-украински", где стала победительницей проекта. За девушкой следят сотни тысяч украинцев в социальной сети Инстаграм, где девушка показывает кадры из личной жизни, как и результаты фотосессий.

"Давненько я не ездила по контракту за границу.... так непривычно и даже немного страшно, но я не надолго) поэтому не скучайте", - написала Таня под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Удачи", " в какую страну летишь ?", "Вау, какой кайф", "Удачи тебе", "Прекрасная, удачи тебе", "Какая страна", "Боже, какая вы красивая", "Восхитительная", "На первом фото похожа на Уму Турман".

Мы писали, что популярная украинская модель Татьяна Брык показала загадочный образ и рассказала о пережитом испытании.

Таня опубликовала фото, на котором предстала в загадочном образе. На кадре Брык сидит на полу, облокотившись спиной о стену. На ней стильная куртка с заклепками и молниями, капюшон которой модель накинула на голову.

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