Популярная украинская модель Татьяна Брык, победившая в шоу «Супер топ-модель по-украински», сразила наповал горячим образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель решила побаловать поклонников на ночь, поделившись свежими пикантными фото. Для съемки Татьяна выбрала кожаное платье и перчатки. Платье идеально село по фигурке девушки, сделав ее образ особенно горячим.

Брык стояла возле зеркала, низко наклонившись. Зона декольте манила, а эффектный взгляд красотки, украшенный стрелками, лишил мужчин сна.

«А если бы ты действительно снимал фильм про свою собственную жизнь - какой это был бы жанр?», - подписала фото звезда.

В комментариях стали обсуждать жанры фильмов и соревноваться в оригинальности. Сама Брык тоже ответила на свой же вопрос.

«У меня бы наверное все было) и фантастика, и боевик, и детектив. Даже не знаю этот жанр фильма», - заявила модель.

Не оставили красотку и без традиционных комплиментов.

«Самая самая красивая», «Нереальная», «Люблю», «Какая соблазнительная», «Ты как всегда просто огонь!», «Дикая кошечка», «Страсть так и прет», «Удивительная женщина», - пишут пользователи сети.

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