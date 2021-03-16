Відома модель Тетяна Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" показала дефіле, розповівши про параметри

На фото Тетяна здалася в трусиках і топі. Дівчина позувала на студії, загнувши одну ніжку, а волосся залишила розпущеним. На другому ролику красуня вже показала своє дефіле, пройшовшись до камери, а потім назад. Відео вийшло дуже ефектним і запалюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ще питання з приводу моєї попи і параметрів? Сподіваюся відпали і більше ніхто не скаже що я "товста" для моделі. Я дуже багато років працюю над собою і я горда своїми результатами. Знову ж повторю: ніколи не здавайтеся і нікого не слухайте", - написала зірка під кадрами.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приголомшливе тіло приголомшливої жінки", "та ти ідеальна, нікого не слухай, їм аби когось обговорити", "яка ж ти красива, твоє тіло просто гармата, старання пройшли не дарма", "дивно , що хтось, хоч щось міг сказати поганого про фігуру Тані", "неймовірна розумниця ви, спасибі за натхнення", "ідеальні параметри", "Ти просто шикарна як завжди", "Вам вже пора підкорювати міжнародні подіуми", " попереду багато звершень! Розумниця",

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