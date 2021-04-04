Популярна українська модель Тетяна Брик, яка перемогла в шоу "Супер топ-модель по-українськи", показала загадковий образ і розповіла про пережите випробування

Відома красуня поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. У ньому Брик розповіла про те, як повертається до звичного темпу життя після відпочинку від суєти і технологій.

"Повертаюся. 4 дні без телефону, живі емоції, нові люди і знайомства... чистий кайф... нарешті я відпочила. Але робота чекає... понеділок Одеса, вівторок - Київ...to be continued ...",- написала на своїй сторінці модель.

Цей пост вона супроводила чорно-білим знімком, на якому постала в загадковому образі. На фото Брик сидить на підлозі, спершись спиною об стіну. На ній стильна куртка з заклепками і блискавками, капюшон якої модель накинула на голову. Судячи з фото, під самою курткою на моделі нічого немає.

Брик підперла однією рукою підборіддя і задумливо дивиться в камеру, відкривши рот. Образ моделі вийшов дуже атмосферним і меланхолійним.

Шанувальники красуні тут же почали коментувати її пост.

"Ти така красива-нестерпна, поруч з тобою", "яка краса", "найкрасивіша", "вдалого тижня", "вогонь", "шикарна", - пишуть люди.

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