Українська модель Тетяна Брик, яка стала переможницею шоу "Супер топ-модель по-українськи", вразила фігурою в зухвалому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, красуня в черговий раз продемонструвала свої модельні таланти, поділившись в Instagram кадрами з нової фотосесії.

На короткому відео можна побачити, як Брик виглядає на зйомках. Для фотосету модель приміряла модні шкіряні штани і спокусливий рожевий корсет з підкресленими чашечками.

Наряд так сильно стягнув форми красуні, що її талія виглядає неймовірно тонкою. Брик стоїть, широко розставивши ноги і впевнено дивлячись в камеру. Її образ вийшов одночасно зухвалим і свіжим.

Шанувальники моделі не могли не оцінити по достоїнству її красу.

"Її талія аномалія", "шикарна фігура", "красуня", "Що з очима?", "Вогонь", "просто ідеал", "просто ахренеть як це круто", "Українська Кендалл Дженнер!". "це відео буквально продало мені цей корсет!", "Боже, яка краса", "ти схожа на Барбі", - пишуть люди в коментарях до відео.

Раніше Брик розповіла про те, як повертається до звичного темпу життя після відпочинку від суєти і технологій.

"Повертатися. 4 дні без телефону, живі емоції, нові люди і знайомства... чистий кайф... нарешті я відпочила", - розповіла своїм шанувальникам Красуня і поділилася новим фото в загадковому образі.

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