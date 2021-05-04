Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про плани на майбутнє

За словами колишнього футболіста, майбутній Чемпіонат Європи може стати для нього останнім біля керма збірної.

"Коли моя пригода з Україною закінчиться, я хочу тренувати клуб. Зараз я зосереджений на збірній, тому що скоро почнеться підготовка до чемпіонату Європи, після чого буду дивитися по сторонах", - наводить слова Шевченко football.ua.

Варто відзначити, що чинний контракт Шевченка з УАФ розрахований до кінця 2022 року.



Раніше він вже заявляв про бажання тренувати "Мілан". Українець переїхав до Італії влітку 1999 року і провів за "россонері" сім сезонів. У складі червоно-чорних Шевченко і отримав Золотий м'яч.