Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про плани на майбутнє

За словами колишнього футболіста, майбутній Чемпіонат Європи може стати для нього останнім біля керма збірної.

"Коли моя пригода з Україною закінчиться, я хочу тренувати клуб. Зараз я зосереджений на збірній, тому що скоро почнеться підготовка до чемпіонату Європи, після чого буду дивитися по сторонах", - наводить слова Шевченко football.ua.

Андрей Шевченко

Варто відзначити, що чинний контракт Шевченка з УАФ розрахований до кінця 2022 року.

Раніше він вже заявляв про бажання тренувати "Мілан". Українець переїхав до Італії влітку 1999 року і провів за "россонері" сім сезонів. У складі червоно-чорних Шевченко і отримав Золотий м'яч.

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Нагадаємо, що цей збір команда Андрія Шевченка проведе вже в травні перед матчами Євро-2020. Збірна України зіграє товариські зустрічі з Бахрейном, Північною Ірландією та Кіпром. Всі ігри повинні пройти в Харкові.