Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах на будущее

По словам бывшего футболиста, предстоящий Чемпионат Европы может стать для него последним у руля сборной.

"Когда мое приключение с Украиной закончится, я хочу тренировать клуб. Сейчас я сосредоточен на сборной, потому что скоро начнется подготовка к чемпионату Европы, после чего буду смотреть по сторонам", — приводит слова Шевченко football.ua.

Стоит отметить, что действующий контракт Шевченко с УАФ рассчитан до конца 2022 года.



Ранее он уже заявлял о желании тренировать "Милан". Украинец переехал в Италию летом 1999 года и провел за "россонери" семь сезонов. В составе красно-черных Шевченко и получил Золотой мяч.