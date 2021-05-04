Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах на будущее
По словам бывшего футболиста, предстоящий Чемпионат Европы может стать для него последним у руля сборной.
"Когда мое приключение с Украиной закончится, я хочу тренировать клуб. Сейчас я сосредоточен на сборной, потому что скоро начнется подготовка к чемпионату Европы, после чего буду смотреть по сторонам", — приводит слова Шевченко football.ua.
Стоит отметить, что действующий контракт Шевченко с УАФ рассчитан до конца 2022 года.
Ранее он уже заявлял о желании тренировать "Милан". Украинец переехал в Италию летом 1999 года и провел за "россонери" семь сезонов. В составе красно-черных Шевченко и получил Золотой мяч.
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Напомним, что этот сбор команда Андрея Шевченко проведет уже в мае перед матчами Евро-2020. Сборная Украины сыграет товарищеские встречи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Все игры должны пройти в Харькове.
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