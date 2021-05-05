Відомий український телеведучий, продюсер і шоумен Юрій Горбунов похвалився розкішним відпочинком в Туреччині

Як повідомляє Politeka.net, Юрій Горбунов та Катя Осадча, які незабаром знову стануть батьками, поїхали відпочивати за кордон. Парочка ділиться у себе в Instagram неймовірно красивими пейзажами і своїм відпочинком.

Так, на свіжому фото Горбунов показав, як відпочиває на розкішній яхті. Для відпочинку він був досить стильно одягнений. Чоловік позував у синіх шортах і білосніжній сорочці. Горбунов сидів босоніж на палубі, явно насолоджуючись відпочинком. Обличчя він прикрив сонцезахисними окулярами.

Відзначимо, що про вагітність телеведучої стало відомо тільки недавно. Осадча довгий час приховувала цікаве положення, ховаючи живіт під об'ємними сукнями. Після публічного визнання про швидке поповнення в сімействі зоряна парочка полетіла до Туреччини. Осадча тут же поділилася з шанувальниками яскравим кадром. Телеведуча поніжилася з чоловіком в маленькому басейні, позуючи в чорному купальнику. Судячи з фото, зірки відпочивали на яхті і гарненько грілися на сонці.

Як відомо, Юрій Горбунов і Катя Осадча одружилися в 2017 році. Разом вони виховують сина, обличчя якого приховують від публіки.

Нагадаємо, що Горбунов посадив 4-річного сина за кермо, поки Осадча не бачить: "Мій солодкий драйвер".

Як повідомляла Politeka, Юрій Горбунов вразив безтурботною витівкою на відпочинку з Осадчою: "вагітну дружину в гори?".

Також Politeka писала, що щасливі Горбунов і Осадча приймають привітання: «нехай мама і малюк почувають себе прекрасно».