Заблокувати банківську карту українцям можуть з цілого ряду причин, яких, до того ж, стає все більше
В Україні діють ризиковані підходи для перевірки власників карткового рахунку, пише «Оглядач».
Підозри можуть виникнути якщо:
- Клієнт відмовляється надати додаткові документи;
- У клієнта багато платіжних карт (без зазначення числа);
- З клієнтом не виходить зв'язатися за вказаними номером телефону та адресою;
- Клієнт нервує без "видимих причин", "надмірно" цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;
- Клієнт вимагає обслуговування у одного конкретного співробітника.
Як відомо, в 2020 році Нацбанк затвердив нові правила проведення банками фінансового моніторингу, і видав ще ряд обмежень.
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Так, клієнт підлягає перевірці якщо:
- обсяг готівкових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;
- постійно проходять операції з готівкою на великі, округлені суми;
- клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.
Всього в переліку кілька десятків критеріїв. Але при цьому свої внутрішні умови є і у самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципи постанови і закону.
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