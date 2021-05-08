Заблокувати банківську карту українцям можуть з цілого ряду причин, яких, до того ж, стає все більше

В Україні діють ризиковані підходи для перевірки власників карткового рахунку, пише «Оглядач».

Підозри можуть виникнути якщо:

Клієнт відмовляється надати додаткові документи;

У клієнта багато платіжних карт (без зазначення числа);

З клієнтом не виходить зв'язатися за вказаними номером телефону та адресою;

Клієнт нервує без "видимих причин", "надмірно" цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;

Клієнт вимагає обслуговування у одного конкретного співробітника.

Як відомо, в 2020 році Нацбанк затвердив нові правила проведення банками фінансового моніторингу, і видав ще ряд обмежень.

Так, клієнт підлягає перевірці якщо:

обсяг готівкових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;

постійно проходять операції з готівкою на великі, округлені суми;

клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.

Всього в переліку кілька десятків критеріїв. Але при цьому свої внутрішні умови є і у самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципи постанови і закону.

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