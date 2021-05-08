Заблокувати банківську карту українцям можуть з цілого ряду причин, яких, до того ж, стає все більше

В Україні діють ризиковані підходи для перевірки власників карткового рахунку, пише «Оглядач».

Підозри можуть виникнути якщо:

  • Клієнт відмовляється надати додаткові документи;
  • У клієнта багато платіжних карт (без зазначення числа);
  • З клієнтом не виходить зв'язатися за вказаними номером телефону та адресою;
  • Клієнт нервує без "видимих причин", "надмірно" цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;
  • Клієнт вимагає обслуговування у одного конкретного співробітника.

банк виплати субсидії Комуналка

Як відомо, в 2020 році Нацбанк затвердив нові правила проведення банками фінансового моніторингу, і видав ще ряд обмежень.

Популярні новини зараз

Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»

Не стало знаменитого радянського актора, фільми з яким обожнювали: "Завжди будемо пам'ятати"

"Холостяк" Заливако розкрив, чому вигнав Юлю "Зайку" і про що шкодує: "Всі мої рішення..."

Травень може повністю перевернути життя українців: названо найважливіші дати цього місяця

75-річна мама Дженніфер Лопес приголомшила нестаріючим виглядом поруч з онукою і дочкою: "Три королеви"
Показати ще

Так, клієнт підлягає перевірці якщо:

  • обсяг готівкових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;
  • постійно проходять операції з готівкою на великі, округлені суми;
  • клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.

зарплата гривня гроші виплати

Всього в переліку кілька десятків критеріїв. Але при цьому свої внутрішні умови є і у самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципи постанови і закону.

Нагадаємо про нові правила для кредитів і депозитів, в Нацбанку оголосили, що зміниться: "з сьогоднішнього дня..."

Як повідомляла Politeka, у Приватбанку залишили українців без грошей в розпал карантину, клієнти в подиві: "Банк не дозволяє..."

Також Politeka писала, що у податковій попередили українців, що треба встигнути зробити до 1 травня: "загрожують штрафи".